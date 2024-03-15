Duman 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 15.03.2024 11:30

Tekirdağ’da Ramazan denetimleri

11 ayın sultanı Ramazan Ay’ının başlamasıyla Tekirdağ’da denetimler başladı.

Tekirdağ’da Ramazan denetimleri

Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik olarak Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 11 ilçede Ramazan ayı münasebetiyle işletmelerde sıkı denetimde bulundu.

Özellikle Marketlerde satılan ramazan kolileri, fırın, pastane, şuruplu tatlı ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik verilerek tüm gıda işletmelerinde denetimler artırıldı. Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması için Tekirdağ’da faaliyet gösteren, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan iş yerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun verdiği yetkiyle resmi kontrol görevlilerince yürütülüyor.

Ramazan ayı nedeniyle Tekirdağ’da fırın, kasap ve market denetimlerine katılan İl Müdürü Oktay Öcal, "Ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle gıda denetimlerimizi sıklaştıracak ve çalışma arkadaşlarımızla sahada olacağız. Özellikle; 'Ramazan Paketi' adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgileri kontrol edilmektedir. Ayrıca Gıda hareketliliğinin arttığı Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunları ALO GIDA 174 hattını arayarak bildirmeleri, denetimlerin etkinliğini artıracaktır” dedi.

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
Malatya'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
İsrail, ramazan ayının ilk cumasında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya erişimine kısıtlamalar getirdi
12:40
İstanbul'da 9 milyon liralık arsa dolandırıcılığı engellendi
12:36
Stoltenberg'ten Türkiye mesajı: Üst düzey kabiliyetlere yatırım yapma çabaları önemli
12:13
Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
12:05
İsrail medyası: Ordu ve hükümetteki dindar Siyonistler Gazze katliamını “kutsal savaş” olarak görüyor
11:53
Güney Kore "Kuzey'in tehditlerine karşı" ABD ile ortak hava tatbikatı düzenledi
Halepçe saldırısının 36. yılında kentteki patlamamış bombalar bölge halkı için tehdit oluşturuyor
Halepçe saldırısının 36. yılında kentteki patlamamış bombalar bölge halkı için tehdit oluşturuyor
FOTO FOKUS
İzmir'de lojistik deposunda yangın
İzmir'de lojistik deposunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ