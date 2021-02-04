Valilikten yapılan açıklamaya göre, sorumluluk sahasındaki birliklerde ve illerde incelemelerde bulunan Orgeneral Avsever, Edirne'ye geldi.

Edirne Valiliğini ziyaret eden Orgeneral Avsever'i, girişte Canalp karşıladı.

Şeref defterini imzalayan Orgeneral Avsever, Canalp ile makamında görüştü.