Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
1. Ordu Komutanı Orgeneral Avsever, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, sorumluluk sahasındaki birliklerde ve illerde incelemelerde bulunan Orgeneral Avsever, Edirne'ye geldi.
Edirne Valiliğini ziyaret eden Orgeneral Avsever'i, girişte Canalp karşıladı.
Şeref defterini imzalayan Orgeneral Avsever, Canalp ile makamında görüştü.
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