Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının konut kredisi için uyguladığı faizin 1 Ocak itibariyle 0,99 dan 0,79 a çekileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Şırnak’ta iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelmişti.

Burada yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle sıfır konut faizlerinin 0,99’dan 0,79 a indirileceğini açıkladı.

Konut kredi faizleri ne kadar olacak?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın 1 Ocak 2020 sonrası sıfır konutlar için verecekleri kredilerinde faiz oranı 0,79 olacağı söylenmişti.

Bakan Berat Albayrak Şırnak’ta yaptığı konuşmada "Türkiye üzerinden güzel mesajı Şırnak'tan verelim. Özellikle sıfır konut faizlerinde 0,99 oranı tarihi düşük seviye olan 0,79 a indirelim diye teklifle geldiler. 1 Ocak itibarıyla faizler inecek, hayırlı uğurlu olsun. Düştükçe toplumumuza bu maliyetleri yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat sektörü yan sektörlerde maliyet ve faizler daha da düşecek." dedi.

İlk adım Ziraat Bankası’ndan geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Şırnak'ta açıkladığı sıfır konutlardaki faiz indirimine ilişkin açıklaması sonrası ilk adımı Ziraat Katılım attı.

Ziraat Katılım, sıfır konut alacaklar 0,79 faiz oranından kredi alabilecek. Kredi vadesi 120 ay olacak ve 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını 08.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0.79 olarak belirledi.

Kredi 120 ay vade ile sınırlı olacak ve en fazla 500 bin lira kullandırılacak.

Kamu bankalarının güncel faiz oranları şöyle:

Ziraat Bankası

İhtiyaç Kredisi: %1,05

Konut Kredisi: %0,94

Taşıt Kredisi: %0,96

Sıfır Konut Kredisi: %0,79

Vakıfbank

İhtiyaç Kredisi: %1,05

Konut Kredisi: %0,94

Taşıt Kredisi: %95

Halkbank

İhtiyaç Kredisi: (Maaş Müşterileri için) %0,98 (Diğer müşteriler için) %1,07

Konut Kredisi: %0,94

Taşıt Kredisi: %0,94

Sıfır Konut Kredisi: %0,79