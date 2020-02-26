Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD- II) destekleri 6. başvuru çağrısı 1. grubunda destek almaya hak kazanan 1231 proje için 310 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD-II kapsamında çıkılan 6. başvuru çağrısı sonucunda desteklenecek projelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirten Pakdemirli, kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla önemli miktarda hibeyi yatırımcılarla buluşturmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Pakdemirli, TKDK'nin 8 Mayıs 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 6. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 1. grup sonuçlarının "www.tkdk.gov.tr" adresinden ilan edildiğini bildirerek şunları kaydetti:

"Onaylanan 1231 projeye toplam 310 milyon lira hibe sağlanacak. Hibe sayesinde kırsalda 550 milyon liralık yatırım yapılacak. Onaylanan projelerle ilgili yatırımcılarla hibe sözleşme imzalama süreci başladı. Hibe desteği alacak projelerin 876'sı bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi paketlenmesi yatırımı, 169'u arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, 61'i zanaatkarlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 91'i kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri yatırımı, 2'si su ürünleri yetiştiriciliği yatırımı, 6'sı makine parkı yatırımı, 26'sı da yenilenebilir enerji yatırımını kapsıyor."