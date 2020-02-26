Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından mesaj yayımladı.

Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru geldiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Sondaj gemisi açıklaması

Dönmez, birkaç gün önce üçüncü sondaj gemisinin Türkiye'de olacağı mesajını vermişti.

Bakan Dönmez şunları söylemişti:

"İki tane de derin deniz sondaj gemisi var, Fatih, ikincisi Yavuz. Üçüncüsü de en kısa sürede burada olacak. İngiltere’de şu anda. Bazı prosedürleri var. Öyle tahmin ediyorum birkaç gün içerisinde bu tarafa doğru seyre başlayacak. Birkaç hafta içinde Türkiye’de olacağını söyleyebiliriz."