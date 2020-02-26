Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 325,2 liradan alıcı buluyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel gün içinde 319,4 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 323,7 liradan tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 325,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 533 lira, Cumhuriyet altını da 2.180 liradan satılıyor.

Dün, 1.627 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 1.646 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün koronavirüs (Kovid-19) için aşı ve tedavi konusunda ilerlemeler kaydedildiği yönündeki haberlerin etkisiyle altının ons fiyatında sert düşüş yaşandığını ancak Asya piyasalarında tekrar yukarı yönlü hareketlerin görüldüğünü ifade etti.

Virüsün Güney Kore, İran ve İtalya gibi ülkelerde etkisini göstermesi sonucu artan risk algısı nedeniyle altın fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 325 lira 20 kuruştan satışı ise 320 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 519 lira 62 kuruşken satış fiyatı 531 lira 36 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 26 Şubat güncel altın fiyatları…

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.645,27 dolar

Satış: 1.645,77 dolar

Gram

Alış: 325,20 lira

Satış: 325,30 lira

Çeyrek

Alış: 519,62 lira

Satış: 531,36 lira

Yarım

Alış: 1.035,99 lira

Satış: 1.062,72 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.161,00 lira

Satış: 2.194,00 lira