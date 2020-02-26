Asgari ücret teşviği, gazilere ikinci maaş, internetten silah satışına yasak. Bir çok başlıkta önemli düzenlemeler içeren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Asgari ücret teşviği 2020'de de devam edecek. Aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla, kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynak artırılacak.

Aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla talepleri halinde yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.

Teklifle internetten silah satışı yasaklanacak. Silahların reklam ve satışına ağır para cezaları verilecek.

Yasa dışı bahis oynatan internet siteleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kapatılacak.

Derneklere üye olmak ve dernekten ayrılmak için bildirim zorunlu olacak.

Yurt dışında yaşayan Türkler ve mavi kart sahipleri dövizle bireysel emeklilik sistemine katılabilecek.

Düzenlemeye depremlerde arama kurtarma faaliyetlerinin hızlandırılması için önemli bir madde eklendi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu, deprem gibi acil durumlarda, afetten etkilenenlerin konum ve telefon bilgilerini ilgili kuruluşlarla anlık olarak paylaşacak.

Düzenlemenin gelecek hafta Meclis Genel Kurul'un gündemine gelmesi bekleniyor.