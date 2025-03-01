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Ekonomi
TRT Haber 01.03.2025 06:27

Yurt içi piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı

Yurt içi piyasalarda gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun gelecek hafta açıklayacağı enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Yurt içi piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı

Gelecek haftanın en önemli verisi, 3 Mart Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak olan şubat ayı enflasyon rakamları olacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,06 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayda geçmişti.

Yılın ikinci faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 6 Mart Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 45 seviyesine indirilmişti.

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