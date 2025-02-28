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Ekonomi
TRT Haber 28.02.2025 16:20

Çiftçilere 4,3 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4 milyar 364 milyon 755 bin liralık destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Çiftçilere 4,3 milyar lira destek ödemesi bugün yapılacak
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "Üreticimize destek, ülkemize bereket. 4 milyar 364 milyon 755 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, destek tutarları, Hububat için 3 milyar 903 milyon 65 bin 896 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 432 milyon 446 bin 630 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 25 milyon 837 bin 788 lira, lisanslı depolarda ürün depolama için kira, nakliye ve analiz desteği 3 milyon 405 bin 334 lira olacak.

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