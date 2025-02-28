DASK'ta hedef sigortalılık oranını yüzde 100'e çıkarmak

DASK Bursa Bölge İrtibat Ofisinin açılışı için kente gelen Eren, zorunlu deprem sigortasında Marmara Bölgesi'nin yaklaşık 4,5 milyonluk güncel mevcut poliçe ve yüzde 64 sigortalılık oranıyla Türkiye'nin en yüksek sigortalılık oranına sahip bölgesi olduğunu söyledi.

İstanbul'da yüzde 63, Bursa'da ise yüzde 58'lerde bir sigortalılık oranının olduğunu aktaran Eren, "Bu oranlar tabii ki yeterli değil. Hepimizin amacı yüzde 100'e ulaşmak. Bununla alakalı olarak da önümüzdeki dönem bazı adımlar atacağız." dedi.

Türkiye geneli sigortalılık oranının yüzde 56 seviyelerinde olduğunu bildiren Eren, Türkiye geneli poliçe sayısının ise 11,3 milyon civarında olduğunu belirtti.

"24 saat içinde 96 bin dosya açabilecek bir altyapımız var"

DASK'ın kurulduğu günden bu yana yaklaşık 42 milyar liralık tazminat ödemesi gerçekleştirdiğini vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"DASK olarak 6 Şubat depremlerinden hemen önce Ankara'da bir operasyon merkezi kurmuştuk. Ondan önce de hasar ihbarlarıyla alakalı olarak vatandaşların hasarlarının ihbarlarını nasıl yapacağıyla ilgili olarak çok önemli adımlar attık. DASK'ın teknolojik altyapısını yeniledik. Yedeğimizi İstanbul'da bırakarak ana veri merkezimizi depremin olası hasarından en uzak bir yere taşıdık. Ayrıca ihbarlarla alakalı olarak, eş zamanlı şekilde 24 saat içinde 96 bin dosya açabilecek bir altyapımız var."

"DASK'ın ödeme kapasitesi 355 milyar lira"

Bu süreçte DASK'ın ödeme kapasitesini artırdıklarına dikkati çeken Eren, Kahramanmaraş depremlerinde 40 milyar lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Eren, 40 milyar liranın vatandaşların cebinden ödenen bir para olmadığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O dönemde fonumuzda yaklaşık 15-16 milyar lira gibi vatandaş poliçelerinden biriken bir para vardı. Bu 40 milyar lirayı devlet kaynaklarından ödemedik. Çok küçük bir kısmını, 5 milyar lirasını, fonlarımızdan ödedik. Geri kalan büyükçe bir kısmını yurt dışında riski devrettiğimiz reasürlerden alıp getirip vatandaşımızın cebine koyduk. Şu anda DASK'ın ödeme kapasitesi 355 milyar lira. 355 milyar lira çarpı iki diye düşünebilirsiniz. Bir sene içinde iki defa bu rakamı ödeyebilme kapasitemiz var şu anda."

Bu ödeme kapasitesini de teknik bir modellemeye göre hesapladıklarını anlatan Eren, şöyle devam etti:

"Bu hesaplamayı çok ciddi, reasüransın temeli olan bir modelleme sonucu ve teknik bir modelleme çalışması neticesinde yaptık. 5,5 senelik mazisi olan Türk Reasürans’ın kendi içinden çıkardığı bir iştiraki olan ve teknoparkta geliştirdiğimiz T-RUPT şirketimizde CATMOD ismindeki bir modelleme platformundan yola çıkarak bu kapasiteyi aldık. Yine bir uluslararası modelleme platformunun sonuçları ve bizim kendi modelleme platformumuzun Türkiye'nin gerçeklerine, bina kalitesine, bina yapımına ve tüm envanterimizin güncel haliyle o sisteme girilmesi neticesinde oluşturduğumuz bir kapasite hesabı yapıldı."

"Zorunlu afet sigortasının Meclis’e gelmesini bekliyoruz"

Zorunlu Afet Sigortası ile ilgili çalışmalara değinen Eren, şu anda DASK tarafından zorunlu deprem sigortası yapıldığını belirtti.

Farklı diğer riskler de eklendikten sonra zorunlu deprem sigortasının zorunlu afet sigortasına dönüşeceğine değinen Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen seneden beri biz aslında teknik anlamda hazırız. Sigorta şirketleriyle entegrasyon anlamında da hazırız. Altyapı anlamında epeyce bir süredir hazırız diyebiliriz. Ancak burada tabii ki birtakım bürokratik adımlar var. Şu anda o bürokratik adımların Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesini ve oradan geçmesini bekliyoruz. Yeni düzenlemeyle inşallah tabii ki arzu ettiğimiz gibi Meclis'ten geçerse köy yerleri de artık zorunlu afet sigortası kapsamında olacak. Köy yerlerinin etrafında orman yangınları veya sel oluyor, evler etkileniyor. Dolayısıyla onlar da zorunlu afet sigortasına ekleniyor olacak."