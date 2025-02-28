Haydi gençler, girişimci olmaya!

Bugün küresel düzeyde tanınan ve büyük işlem hacmine sahip bir çok markanın hikayesi, genç bir girişimcinin hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkmasıyla başlıyor. Türkiye’den de benzer girişimler, gençler tarafından gerçekleştirildi ve bugün küresel marka haline geldi. bunların en büyükleri uluslararası literatürdeki ‘Unicorn’ ifadesine atıfta bulunularak ‘Turcorn’ olarak isimlendiriliyor.

Mal ve hizmet üreten kişi

‘Girişimci’, basitçe “mal veya hizmet üretimi için üretim elemanlarını bir araya getiren kişi” olarak tanımlanıyor. Yani hammaddeyi, emek ve sermaye ile buluşturan kişi, bunu üretime dönüştürerek girişimci oluyor. Bu sayede toplumun ihtiyacı olan mal ve hizmet üretilebiliyor ve istihdam sağlanıyor. Dünyada da çok önemsenin ve teşvik edilen girişimcilik, üretimin artırılması, insan yaşam kalitesinin yükseltmesi, rekabetin güçlendirilmesi gibi hedeflerle destekleniyor.

Girişimcinin özellikleri

Girişimcilerin ise tüm dünyada kabul edilmiş bazı ortak özellikleri var. Risk almak, mal ve hizmet üretimi için faktörleri bir araya getirmek bunların başında geliyor. Ancak başarılı bir girişimci için gereken diğer özellikler şunlar: Çalışkanlık, hayal gücü, liderlik, sorumluluk, kararlılık, çok yönlülük, iş bitiricilik, kendine güven, planlı hareket, geleceği öngörebilmek, uyumluluk, ikna yeteneği, esneklik, bağımsızlık, hızlı sorun çözme ve haberleşme yeteneği.

18-29 yaş arası genç girişimci

Türkiye’de 18 yaş üstü ve 29 yaş altı girişimciler, ‘genç girişimci’ kabul ediliyor ve çeşitli desteklerden yararlandırılıyor. Genç girişimci kabul edilmek için gerekli diğer şartlar arasında, şahıs şirketi veya anonim şirket kurmak yer alıyor. Limited şirketler genç girişimci desteklerinden yararlanamıyor. Genç girişimciler için vergi istisnaları ve Bağ-Kur prim ödemelerinde istisnalar da bulunuyor. Bu destek ve muafiyetlerden 3 yıl boyunca yararlanmak mümkün.