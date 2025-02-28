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Ekonomi
AA 28.02.2025 14:42

Türkiye, OECD'de en hızlı büyüyen iki ekonomiden biri oldu

Türkiye, 2024 yılında kaydettiği yüzde 3,2'lik büyümeyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ülke olarak öne çıktı.

Türkiye, OECD'de en hızlı büyüyen iki ekonomiden biri oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye, geçen yıl uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla büyümesini sürdürüyor.

Türkiye, 2024 yılına ilişkin yüzde 3,2'lik büyüme oranıyla, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında ilk sırayı İspanya ile paylaştı.

Türkiye ve İspanya'yı, yüzde 2,9'luk büyüme oranıyla Polonya takip etti. Bu ülkeyi yüzde 2,8 ile ABD, yüzde 2,7 ile Litvanya ve yüzde 2,1 ile Norveç izledi.

Gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanan OECD ülkelerinden Avusturya ve Almanya'da ise daralma görüldü.

Buna göre, ekonomisi en fazla küçülen ülke yüzde 1 ile Avusturya oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,2'lik daralmayla Almanya takip etti.

Türkiye, G20'de ilk 5'te

Öte yandan, G20 ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke, yüzde 5,03 ile Endonezya olurken bu ülkeyi yüzde 5 ile Çin ve yüzde 4,1 ile Rusya izledi.

Türkiye, 2024'te büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de İspanya ile dördüncülüğü paylaştı.

G20 ülkeleri arasında Hindistan'ın büyüme oranı bugün Türkiye saatiyle 15.00'te açıklanacak. Hindistan ekonomisinin 2024'te yüzde 6,4 büyüdüğü tahmin ediliyor. Bu tahminle Hindistan'ın, G20'de ilk sıraya yükseleceği öngörülüyor.

Böylece Türkiye ve İspanya, G20 ülkeleri arasında ilk 5'te yer almış olacak.

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