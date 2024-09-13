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Ekonomi
AA 13.09.2024 10:46

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'e geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,14'e geriledi. Politika faizine ilişkin 3 ay sonrası için beklenti ise yüzde 46,48'e düştü.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'e geriledi
[Fotograf: AA]

TCMB'nin eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

- TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi - Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,2760'dan 37,1599'a düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,0348'den 42,4274'e çıktı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,14'e geriledi.

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TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,2760'dan 37,1599'a düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,0348'den 42,4274'e çıktı

Bir önceki anket döneminde 25,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 22,2 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,3 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'den 3,2'ye, gelecek yıl için ise yüzde 3,5'den 3,4'e düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,48'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 33,30'dan yüzde 31,66'ya geriledi.

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