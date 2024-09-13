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Ekonomi
TRT Haber 13.09.2024 11:06

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin program hedeflerini desteklediğini vurgulayarak, "Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1’e geriledi. 11 aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinde görülen iyileşmenin ekonomi programını desteklediğini vurguladı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43,1’e gerilediğini açıklayan Şimşek, dezenflasyondaki belirginleşmeye dikkati çekti.

Şimşek, 11 aydır azalan 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4  olduğunu belirtti. Ayrıca, son üç ayda yıllık enflasyonun 23,5 puan gerilediğini ve eylül ayında yüzde 50’nin altına düşmesinin beklendiğini ifade etti.

2024 yılı için yüzde 4,9 seviyesinde öngörülen bütçe açığının milli gelire oranını, 2025’te yüzde 3,1’e düşürmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, bu hedefin mali disiplinin dezenflasyona güçlü bir destek sağlayacağını vurguladı.

Bakan Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız" ifadelerini kullandı.

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