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Ekonomi
AA 13.09.2024 10:53

Bakan Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda konuşma yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılıyor.

Bakan Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'nda konuşma yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kacır, toplantı kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho, Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel Fick ile bir araya geldi.

Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı kapsamında "Dijital Kapsayıcılık, Evrensel ve Anlamlı Bağlanabilirlik" ile "Dijital Devlet-Güvenilir ve Kapsayıcı Dijital Kamu Altyapısı İnşa Etmek", "Çevrim İçi Bilgi Bütünlüğü ve Dijital Ekonomide Güven" ile "Sürdürülebilir Kalkınma ve Eşitsizliklerin Giderilmesi İçin Yapay Zeka" temasıyla gerçekleştirilecek iki ayrı oturumda konuşma yapacak.

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Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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