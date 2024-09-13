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Ekonomi
AA 13.09.2024 10:13

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 9.537,20 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,16 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.537,20 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,73 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 0,86 ile iletişim oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kazancıyla 9.521,04 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azalırken, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.450 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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