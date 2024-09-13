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Ekonomi
AA 13.09.2024 09:15

Nükleer tesislerde kayıt, bildirim ve raporlamalara ilişkin esaslar belirlendi

Nükleer tesis kurmak, işletmek veya işletmeden çıkarmak için Nükleer Düzenleme Kurumu’na (NDK) başvuruda bulunanlar, kurumun belirlediği yöntem, süre ve içeriğe uygun ilgili kayıtları tutarak, bildirim ve raporlamaları yapacak.

Nükleer tesislerde kayıt, bildirim ve raporlamalara ilişkin esaslar belirlendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

NDK'nin Nükleer Tesislerde Kayıt, Bildirim ve Raporlama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nükleer tesisleri kapsayan yönetmelik, bulundurduğu nükleer maddenin güvenlik açısından önemli bir ekipman kullanılmasını gerektirmediği NDK tarafından değerlendirilen üniversite veya araştırma merkezi laboratuvarları gibi yerleri kapsamıyor.

Buna göre, bir nükleer tesis kurmak, işletmek veya işletmeden çıkarmak için NDK'ye başvuruda bulunanlar, kurumun belirlediği yöntem, süre ve içeriğe uygun ilgili kayıtları tutarak, bildirim ve raporlamaları yapacak.

Aksi belirtilmedikçe, reaktör içeren tesislere ilişkin kayıt, bildirim ve raporlar her bir ünite için ayrı olarak teslim edilecek.

Tesisin türüne, niteliğine ve yönetmelik hükümlerinin tesise uygulanabilirliğine göre değişiklik gösterebilecek kayıt, bildirim ve raporlar NDK tarafından dereceli yaklaşımla belirlenecek ve kuruma sunulacak.

Ek bildirim ve rapor talep edilebilecek

Ayrıca NDK, tesise özgü güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açısından gerekli gördüğü ek kayıt, bildirim ve raporları talep edebilecek.

Kurum tarafından yönetmelik ve ilgili mevzuatta yer alan kayıt, bildirim ve raporlara ilişkin talep edilen bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı kopyası sunulacak. Sunulan belgenin aslı Türkçe veya İngilizce değilse, belgeyle birlikte Türkçe veya İngilizce tercümesi NDK'ye sunulacak.

Bununla birlikte, kayıt, bildirim ve raporlamaya yönelik dokümanların oluşturulması, değiştirilmesi, saklanması ve korunması gibi doküman yönetimine ilişkin hususlarda Nükleer Tesisler, Radyasyon Tesisleri ve Radyoaktif Atık Tesislerinde Yönetim Sistemi Yönetmeliğinin hükümleri uygulanacak.

Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler hakkında izlenebilirliğin sağlanması amacıyla NDK tarafından kayıt, bildirim ve raporların kontrolü, takibi ve depolanmasını sağlayan elektronik bir sistem kurulacak.

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