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Ekonomi
AA 13.09.2024 09:39

İlaç etkin maddesi üretmek isteyen kenevir yetiştiricisi TMO'ya başvurabilecek

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyenler 1-31 Ekim tarihlerinde Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) başvurabilecek.

İlaç etkin maddesi üretmek isteyen kenevir yetiştiricisi TMO'ya başvurabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye'de Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir yetiştiriciliğine izin verilebiliyor.

İlaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapmak üzere geçen yıl nisanda Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında söz konusu yönetmelik hazırlandı.

Yönetmelikle anılan amaç doğrultusunda kenevir yetiştiriciliğine Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilecek.

Ekim ayında TMO'ya başvurmaları gerekiyor

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 1 Ekim-31 Ekim tarihlerinde TMO'ya başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvuru esnasında üretim planı, yetiştiricilik yapılacak yerin konum bilgisi, tedarike ait protokol, alıcı firmanın iş deneyimini gösteren belge ve tesisin üretim yeri izin belgesi alacağına ilişkin taahhütnameyi içeren ayrıntılı proje dokümanı sunulacak.

Başvurusu olumlu sonuçlananlara Bakanlıkça ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği izin belgesi verilecek.

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
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