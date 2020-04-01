Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, neredeyse her kalıpçıda oyuncak üretimiyle alakalı bir çalışma olduğunu belirtti.

Son dönemde COVID-19 sebebiyle oyuncak ithalatında yaşanan sıkıntı ve ithal ürün fiyatlarındaki artışın, Türkiye'de yerli üretimi ciddi anlamda canlandırdığını anlatan Mıcık, toptancı ve perakendecilerin yerli ürünlere yöneldiğini anlattı. Mıcık, bu nedenle piyasanın hızlı ve yüksek kapasiteli bir şekilde çalıştığını belirtti.

"Oyuncak sektörü açısından dünyada bilinen bir merkez haline gelecek"

Kırklareli’nin Vize ilçesinde Oyuncak OSB kurulması için çalışma yapıldığını belirten Mıcık, kurulacak OSB'nin sektörü bir araya toplayacağını vurguladı. Mıcık, "Biz Vize'de kümelenmeyi sağladığımız zaman, burası oyuncak sektörü açısından dünyada bilinen bir merkez haline gelecek" dedi.

Mıcık, yurt dışı merkezli büyük firmaların Türkiye'de yatırım yapmak için istekli olduklarını söyleyerek, "Uluslararası bazı büyük firmaların Türkiye'de oyuncak üretimi yapmakla alakalı araştırma içine girdiğini gördük. Bununla ilgili büyük kapasiteli firmalarla görüşmüşler ama tam neticeye ulaşamamışlar. Çünkü buradaki üreticiler tam kapasite çalıştıkları için fason üretim konusunda destek olamıyorlar" dedi.

Oyuncak ithalatı son 5 yılda yüzde 54,4 azaldı

Türkiye'de sektördeki üretim şeklindeki değişime de dikkat çeken Mıcık, uzaktan kumandalı araba gibi katma değerli ürünlerin bir kısmının yapılmaya başlandığını söyledi.

TÜİK verilerine göre, oyuncak ithalatı son 5 yılda yüzde 54,4 azaldı. Türkiye 2015 yılında 588,2 milyon dolarlık oyuncak ithalatı yaparken bu rakam 2019 yılında 267,9 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ihracat ise yüzde 19 yükseldi. Oyuncak ihracatı 2015'te 117,6 milyon dolarken 2019'da 140 milyon doları aştı.