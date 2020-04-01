Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2020 yılında alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 177 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 354 lira olacak.

İşsizlik maaşı hesaplamasında bir kişinin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40’ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise yine brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 177 lira en yüksek 2 bin 354 lira olabilir.

Kimler işsizlik maaşı alabilir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir. İşten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekiyor.

6 ayla 10 ay arası ödeniyor

İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

Asgari ücret 2 bin 324 lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.

2020 AGİ ücretleri

2020 yılında en düşük asgari geçim indirimi alacak olan kişi 220,73 lira alırken en yüksek alması gereken yani eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan biri 375,23 lira alacak.