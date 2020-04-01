VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyasına 50 milyon TL bağışladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, insanlığın faydasına güzel işler yapmanın ve hayırda yarışmanın Anadolu geleneği olduğunu belirtti.

Üstünsalih, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütülen salgınla mücadelede başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. Bankamız köklerindeki kültür de bize darda kalana el uzatmayı öğütlüyor. VakıfBank Ailesi adına yaptığımız bu bağışın yanı sıra tüm çalışma arkadaşlarımı da kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar her türlü zorluğa karşı kendi gücümüzle direndik. Bugün de 'Biz bize yeteriz' diyerek 83 milyonun omuz omuza vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Maaşlarını bağışladılar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri, kampanyaya bir ile üç maaş arasında bağışta bulundu.

Borsa İstanbul'dan 5 milyon lira

Borsa İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu olarak 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır" sözleri kullanıldı.

Kredi Garanti Fonu (KGF), Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağışla katkıda bulundu.

"Bu zor günleri birlik ve beraberlikle aşacağımıza inanıyoruz"

Rize Ticaret Borsası (RTB), koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdiklerini açıkladı.

"Tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'BizBizeYeterizTürkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na Rize Ticaret Borsası adına 100 bin lira destek sağladık. Bu zor günleri birlik ve beraberlikle aşacağımıza inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi kendine yeten büyük ve güçlü bir devlettir. Yeter ki hepimiz üstümüze düşen görevi yapalım. Bu kampanyayı üyelerimizin ve halkımızın sahipleneceğine, destek vereceğine inancımız sonsuzdur."

BMC Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, tüm Türkiye'den destek verilen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 milyon lira bağış yapıldı.

Piyano almak için biriktirdiği harçlığını bağışladı

İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Öykü Ada Doğan, piyano almak için biriktirdiği 875 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.