Borsa İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu olarak 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır" sözleri kullanıldı.

Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na Borsa İstanbul Grubu olarak, 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır. #BizBizeYeterizTürkiyem #Borsaİstanbul @MerkeziKayitTur @Takasbank — Borsa İstanbul (@borsaistanbul) April 1, 2020

"BizBizeYeterizTürkiyem" ve "Borsaİstanbul" etiketlerinin kullanıldığı paylaşımda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve Takasbank'ın resmi Twitter hesaplarına yer verildi.