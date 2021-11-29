Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,99 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 1.788,40 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile orman kağıt basım, tek kaybettiren yüzde 0,08 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 2,35 değer kaybetse de üst üste 7'nci haftayı da yükselişle tamamladı. Endeks, haftalık bazda yüzde 2,25 artışla 1.776,41 puandan kapandı.