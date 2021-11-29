Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni haftaya borsa yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,67 artışla 1.788,40 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,99 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 1.788,40 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile orman kağıt basım, tek kaybettiren yüzde 0,08 ile turizm oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 2,35 değer kaybetse de üst üste 7'nci haftayı da yükselişle tamamladı. Endeks, haftalık bazda yüzde 2,25 artışla 1.776,41 puandan kapandı.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ihracatı ekimde arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz