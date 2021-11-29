Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat ekimde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde ihracat yüzde 33,9, ithalat yüzde 22,5 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolar, ithalat yüzde 22,5 artarak 215 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Ekim ayında yüzde 40,1 azaldı

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında yüzde 87,8 iken, 2021 Ekim ayında yüzde 93,5'e yükseldi.

İmalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,0 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 692 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 223 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 131 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 104 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 789 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 836 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 895 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 202 milyon dolar ile İtalya ve 8 milyar 757 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 525 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 434 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 509 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 945 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,1'ini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 26 milyar 61 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 22 milyar 611 milyon dolar ile Rusya, 17 milyar 876 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 515 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 306 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,1'ini oluşturdu.

İhracat 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 172 milyar 303 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 172 milyar 303 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 artarak 207 milyar 342 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,8 azalarak 40 milyar 192 milyon dolardan, 35 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ekim döneminde yüzde 76,2 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,1'e yükseldi.