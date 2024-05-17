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Ekonomi
AA 17.05.2024 09:32

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 artışla 11.749,50 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 11.749,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 üzerinde 11.723,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.732,00 puana çıktı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, konut satış istatistikleri, konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD’de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 12.000 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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