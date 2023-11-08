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Ekonomi
AA 08.11.2023 09:46

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,6 artışla 8.690,25 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 8.690,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının hemen üzerinde 8.635,25 puandan tamamladı.

Endeks kontratı, akşam seansında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini ve bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurmasının ardından yüzde 0,5 artışla 8.675,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışının devam ettiğini belirterek, dünya genelinde artan resesyon endişelerinin emtia fiyatlarında oynaklığı beslediğini söyledi.

Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.750 ve 8.850 puanın direnç, 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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