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Ekonomi
AA 07.11.2023 19:46

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 26,3 azaldı

Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,3 azalarak, 7,2 trilyon rubleye (yaklaşık 78 milyar dolar) düştü.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 26,3 azaldı
[Fotograf: Reuters]

Rusya Maliye Bakanlığınca yayımlanan verilere göre, ülkenin petrol ve doğal gaz dışı gelirleri bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 28,7 artarak 15,9 trilyon rubleye çıktı.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri ise 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 azalarak 7,2 trilyon rubleye geriledi.

Rusya'nın bütçesi bu yılın ilk 9 ayında 1,7 trilyon ruble açık vermişti.

Batılı ülkeler, Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını Ukrayna savaşının ardından önemli oranda azaltmıştı.

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