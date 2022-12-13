Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 5.682,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,30 üzerinde 5.650,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 5.675,50 puana çıktı.

Analistler, yurt dışı pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi hakim olan temkinli seyrin, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri ile yerini hareketliliğe bırakmasının beklendiğini söyledi.

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyon, Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.700 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Finans anketine katılan ekonomistler, ekimde yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yüzde 0,3 ve arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yüzde 0,2 azalacağını tahmin ediyor.