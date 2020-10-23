AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi‘ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı.

Vergi borcu yapılandırmasını hangi borçları kapsıyor?

Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacak.

Vergi borcu yapılandırmasında faizler silinecek mi?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, KYK borçları, hazine alacakları gibi borçlarda ilk taksit içinde borçlar ödenirse yüfeden çıkacak gecikme zammının yüzde 90'ı silinmiş olacak.

Vergi borçlarına 18 taksit imkanı getirilecek.Taksitler 2 ayda bir ödenecek.

Vergi yapılandırması başvurusu ne zaman?

Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmeleri gerekecek.