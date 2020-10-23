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Çiğ süt destekleme ödemesi bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt destekleme ödemesiyle ilgili, "Üreticilere saat 18.00'den sonra 414 milyon 754 bin liralık destekleme ödemesi yapıyoruz" dedi.
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Etiketler: Bekir Pakdemirli Son Dakika Tarım ve Orman BakanlığıSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 12:23
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