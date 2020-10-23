Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 488,5 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 486 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 488,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.270 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.909 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 488 lira 30 kuruşken satışı ise 488 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 795 lira satış fiyatı 800 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 23 Ekim güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.909,31 dolar

Satış: 1.909,50 dolar

Gram

Alış: 488,30 lira

Satış: 488,50 lira

Çeyrek

Alış: 795,57 lira

Satış: 800,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.238,00 lira

Satış: 3.270,00 lira