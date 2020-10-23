Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Vergi borçlarına yapılandırma geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifiyle ilgili "SGK ve KYK borçları ile trafik ve köprü cezalarını kapsıyor" açıklamasını yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi‘ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı.
Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek.
Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 15:13
Son Haberler
- 15:25
- 15:13
- 15:06
- 15:04
- 15:02
Sıradaki Haber
Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz