  • 31 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.899
    EURO 5.747
  • BIST 96924.12
    ALTIN 191.928
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Vergi borçları yapılandırmasında son gün yoğunluğu

Vergi borçları yapılandırmasında son gün yoğunluğu

Kamuya ait olan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinin bugün sona ermesi nedeniyle vergi dairelerinde yoğunluk yaşanıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Vergi borçları yapılandırmasında son gün yoğunluğu

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti.

Saatler öncesinden vergi dairesi binasına gidip sıra numarası alan yüzlerce kişi, sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı. Bu nedenle vergi dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Tüm vergi daireleri 23.59'a kadar açık

7143 sayılı Kanuna dair başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Vergi daireleri, Vergi borçları yapılandırması, vergi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER