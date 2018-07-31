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Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi pompa fiyatlarına yansıtılmadı

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle ortaya çıkan litre başına benzinde 22, motorinde 14 kuruşluk fiyat artışı, ÖTV düzenlemesiyle pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı.

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Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi pompa fiyatlarına yansıtılmadı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamada, benzinde litrede 22, motorinde 14 kuruş fiyat artışı gerçekleştiği belirtildi.

Söz konusu artış, "rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine" ilişkin Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda pompa fiyatlarına yansıtılmadı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 1,9569 liraya, 98 oktan benzinde 2,0789 liraya, motorinde 1,4835 liraya, LPG'de kilogramda 1,2152 liraya düşürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: ÖTV, Gelir İdaresi Başkanlığı, benzin, akaryakıt fiyatları
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