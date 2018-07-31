Millet Bahçesi konut fiyatlarını artırdı

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre, 23 Mayıs'ta Millet Bahçesi olacağı açıklanan Atatürk Havalimanı arazisi ile sınırı bulunan 8 mahallede konut fiyatları kısa sürede yüzde 30,4'e varan oranlarda arttı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs'ta katıldığı TRT canlı yayınında, "İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın olduğu yer 'Millet Bahçesi' olacak." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere Millet Bahçesi kurulacak.https://t.co/MJLeuBnuUd pic.twitter.com/Kk9hByLjAs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Mayıs 2018

TUVİMER tarafından geliştirilen Tapusor.com verilerinden hazırlanan araştırmaya göre, söz konusu günden sonra bölgeye ilgi artarken, Atatürk Havalimanı arazisi ile sınırı bulunan 8 mahallede konut fiyatları ortalama olarak il genelinin çok daha üzerinde artış gösterdi.

Bölgeye sınırı bulunan 8 mahalleden en yüksek artış yüzde 30,4 ile Şenlikköy'de görülürken, onu yüzde yüzde 27,5 ile Basınköy, yüzde 23,8 ile Yeşilköy, yüzde 11,7 ile Ataköy 2-5-6. Mahallesi takip etti.

Beşyol'da fiyat artışı yüzde 7 olurken, Ataköy 3-4-11. Mahallesi'bnde yüzde 3,6, Yeşilyurt Mahallesi'nde yüzde 2,1, Ataköy 7-8-9-10. Mahallesi'nde yüzde 1,3 artış gözlendi.

Şehir genelinde yılın ikinci çeyreğinde faiz oranlarının da düşmesi nedeniyle uzun süredir yatay seyreden konut fiyatlarının yüzde 4,8 arttığı görüldü. Ancak söz konusu dönemde Atatürk Havalimanı'na sınırı bulunan 8 mahallenin 5'inde bu rakamın çok daha üzerinde yükseliş görüldü.

"Bakırköy'de satılan konut adedi mayısta yüzde 50, haziranda yüzde 45 arttı"

Araştırmaya göre, Bakırköy'de özellikle son 3 ay içerisinde konut satışları ciddi şekilde arttı. Yılın ilk 6 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre İstanbul genelinde konut satışları bir miktar da olsa gerilerken, Bakırköy'de yüzde 20 yükseliş görüldü.

Önemli artış ise mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti. Bakırköy'de mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 54, haziranda ise yüzde 45'lik ciddi artış yaşandı.

Tapusor.com Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu, Bakırköy'de konut satış adedinin artmasının en yüksek mayıs ve haziranda görüldüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ortalama konut metrekare değerlerinin İstanbul ortalamasının oldukça üstünde seyrettiği Bakırköy'de kredi faizlerinin bu dönemdeki seviyesinin de desteği ile birlikte pozitif bir hava hissedildiğini söyleyebiliriz. 2018 yılı 3. ve 4. çeyreğinin de tamamlanması ile birlikte yılın bütününü inceleme fırsatı bulacak ve geçmiş dönemlerle daha ciddi karşılaştırmalar gerçekleştirebileceğiz. Böylelikle Millet Bahçesi projesinin bölge konut piyasasına etkisinin ne seviyede olduğunu daha tanımlı başlılar altında tespit edebilmeyi hedefliyoruz."

"Yapımı başladığında hareketlilik daha da artacak"

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan ise Atatürk Havalimanı'nın hemen karşısında Babacan Port Royal isminde projelerinin bulunduğunu anımsatarak "Millet Bahçesi projesi açıklandıktan sonra satış ofisimizde yoğunluk arttı. 11 milyon metrekarelik Millet Bahçesi, sadece İstanbul için değil Türkiye için de önemli bir alan olacak." dedi.

Bu proje yapılmaya başlandığında hareketliliğin daha da artacağını dile getiren Babacan, bölgedeki tüm gayrimenkullerin değer kazanacağını, bu parkın dünyada ilk 5'e girecek kadar büyük olacağını anlattı.

Babacan, "İstanbulluların nefes alabileceği, sosyalleşebileceği büyük bir alan olacak. Burası sadece park değil, içerisinde göletlerin, eğlence alanlarının bulunacağı büyük bir dinlence ve eğlence merkezi olacak. Burayı yurt dışında görmeye gelecekler. Türkiye'nin turist çekim merkezi olacak." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 29 Ekim sonrası havalimanının taşınmasıyla birlikte kısa sürede Millet Bahçesi için kazma vurulacağına dair açıklama yaptığını anımsatan Babacan, bu proje sayesinde bölgedeki yaşam kalitesinin de artacağını anlattı.

"İnşaat sektöründe işler daha da açılacak"

Babacan, bölgenin yatırım yapılacak ideal yerlerden olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bizim de Millet Bahçesi'nin yapılacağı alan ile aramızda sadece E-5 karayolu var. Karşımız Millet Bahçesi olacak. Babacan Port Royal adeta Millet Bahçesi'ne sınır olacak. Yeni metro da geliyor buraya. 16 bin 500 metrekare arsa üzerine 800 daireden oluşan projemizde aile rezidansları da bulunuyor. Tüm sosyal donatıların bulunduğu projemizin hemen önünde bulunan 22 bin metrekarelik araziyi de yeşillendireceğiz. Millet Bahçesinin ve 22 bin dönümlük alanın yapılmasıyla yemyeşil bir alan içerisinde kalacağız. Ulaşım avantajımız da çok önemli."

Babacan, bu süreçte fiyatlarını hiçbir şekilde artırmadıklarını ve avantajlı kampanyalarının sürdüğünü belirterek, ancak ağustos sonu itibariyle rakamların yükselebileceğini, oturum ve yatırım için bu projeden konut almanın tam zamanı olduğunu bildirdi.

Sektörde son zamanlarda yaşanan sıkıntılara değinen babacan, konut kredisi faiz oranlarının tekrar artırılmasının iyi olmadığını aktardı.

Babacan, bu süreçte kendilerinin bankalarla anlaşarak, karlarından fedakârlık ederek düşük faizli kredi oranı sunduklarını belirterek, "Sektörün geleceğinden ümitliyiz. Sadece yurt içinden değil yurt dışından da yatırım var. Sektörün ekonomiye katkısı sürecek. Tüm sektörlerde hava bozduğu zaman hesabını kitabını yapamayan zarar görür. Ayağını yorganına göre uzatan sektör oyuncuları bu dönemleri hasarsız geçecektir. Ben inşaatta işlerin daha da açılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA