Türkiye'nin dış ticaret açığı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, ihracat haziranda yıllık bazda yüzde 1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat yüzde 3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar oldu.

Avrupa Birliği’ne ihracat arttı



Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 6 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Haziran ayında yüzde 47,5 iken, 2018 Haziran ayında yüzde 51,2 oldu.



En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Almanya'ya yapılan ihracat Haziran ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 882 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 815 milyon dolar ile İtalya ve 627 milyon dolar ile ABD takip etti.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı



Çin'den yapılan ithalat, Haziran ayında 1 milyar 838 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 794 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 793 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 149 milyon dolar ile ABD izledi.

Kaynak: TRT HAber