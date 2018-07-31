Türkiye'nin turizm geliri yüzde 30 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin turizm gelirleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 arttı ve 7 milyar 44 milyon 591 bin dolara yükseldi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 463 milyon 809 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 milyon 782 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 636 dolar oldu

Yabancıların ortalama harcaması 602 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 885 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: TRT Haber