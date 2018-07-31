Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2018 yıl üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.
Çetinkaya, enflasyonun 2018 sonunda yüzde 13,4 olmak üzere yüzde 12,5-14,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Ayrıntılar geliyor..
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun 2018 yıl sonu için yüzde 13,4 olarak tahmin ettiklerini söyledi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2018 yıl üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.
Çetinkaya, enflasyonun 2018 sonunda yüzde 13,4 olmak üzere yüzde 12,5-14,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Ayrıntılar geliyor..