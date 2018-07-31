  • 31 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.905
    EURO 5.752
  • BIST 96777.03
    ALTIN 192.428
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun 2018 yıl sonu için yüzde 13,4 olarak tahmin ettiklerini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2018 yıl üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Çetinkaya, enflasyonun 2018 sonunda yüzde 13,4 olmak üzere yüzde 12,5-14,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Ayrıntılar geliyor..

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER