Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vatandaşın poşete ödeyeceği ücrette değişiklik olmayacak
Plastik poşette marketlerin ödeyeceği geri kazanım katılım payı 38,5 olarak belirlenirken, vatandaşın ödeyeceği 25 kuruşluk ücrette ise bir değişiklik olmadı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi.
Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, plastik poşette geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş oldu.
Buna göre, marketin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak.
Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşluk ücrette ise bir değişiklik olmayacak.
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