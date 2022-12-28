Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın gün içinde bin 80 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altın ise bin 780 lirayı geçti.

Altının yeni yıldaki ilerleyişini Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş TRT Haber’de değerlendirdi.

Altında yükseliş sürecek mi?

“2022 yılında 775 lira seviyesinde başlayan gram altın 330 lira getiri sağladı. Bu kadar baskıya rağmen gram altın tarafında pozitif eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki aylarda yeni rekorlar test edilebilir. Teknik olarak bin 200, bin 300'lü raklamlar gelebilir.” dedi.

Yılbaşından bu yana ons altında baskılanma olduğu söyleyen Memiş, altında pozitif eğilimin devam ettiğini açıkladı.

-Altında yükseliş sürer mi?

-2023 altının yılı olur mu?

-Yatırımcı ne yapmalı?



Altın yatırımcıya yıl boyunca yüzde 38,2 kazandırdı. Altının yeni yıldaki ilerleyişini Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/TA42ocxzmS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2022

“Ons altında 1.830 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. 1.860 – 1.870 dirençlerini takip etmeye devam edeceğiz. TCMB en fazla altın stoğu yapan Merkez Bankası unvanını aldı. Merkez bankası 95 tonluk altın alımıyla rezervlerinde ciddi bir artış yaptı. Muhtemelen 2023 yılında ülkelerin kendi dijital paralarını açıklayacak olması altına dayalı bir dijital para olması altını pozitif yönde etkileyecektir.” dedi. Altın mı gümüş mü?

2022 yılında gümüşün altından fazla bir getirisi olduğunu söyleyen altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, gümüşte 2023 yılında da pozitif yönlü beklentisi olduğunu açıkladı.