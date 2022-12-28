Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap evde büyük çapta hasar oluştu.
Üzümlü köyünde Behçet Erarslan'a ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evde yaşayanlar kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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