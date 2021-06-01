Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü.

Türkiye ekonomisi G20 ülkeleri arasında 2’nci, dünyada ise 3’üncü en çok büyüyen ekonomi oldu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ise Türkiye 1’inci büyüyen ekonomi..

"Türkiye üretime devam ederse 2021'de yüzde 6,5 büyüyecektir"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, "Eğer bu üretim süreci devam ederse, dış talep devam ederse, yani ihracat kaynaklı büyümeye 2. 3. ve 4. çeyrekte devam edebilirsek, aynı zamanda turizm gelirlerinin de bu büyüme rakamlarına kattığımızda 2021 yılı için Türkiye'nin 6 ila 6,5 arasında büyümesi de sürpriz olmayacaktır" dedi.

OECD, Türkiye ekonomisi büyüme tahminini yüzde 5, 7’ye, dünya ekonomisi için beklentisini ise yüzde 5,8'e revize etti.

"Uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin büyüme rakamlarını revize edecektir"

Uluslararası kuruluşların bu yıl sonu Türkiye büyüme tahmini ise yüzde 3,6 ile yüzde 6,7 aralığında değişiyor.

Şener konuşmasına şöyle devam etti:

"Özellikle 3. çeyrekten itibaren uluslararası kuruluşlarda bu ilk çeyrekte gelen yüzde 7'lik büyüme rakamınıda göz önünde bulundurarak, Türkiye ile ilgili büyüme rakamlarını revize edeceğini, daha yukarı seviyelere çekeceğini söylemek mümkün."

Türkiye'nin yüzde 7'lik büyüme gösterdiği ilk çeyrekte Fransa yüzde 1,5, ABD yüzde 0,4, Kanada ise yüzde 0,3 büyüdü. Avrupa Birliği ise yüzde eksi 1,7 daraldı. En kötü ekonomik performansı ise yüzde eksi 6, 1 ile Birleşik Krallık kaydetti.