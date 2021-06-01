Ekonomi Reform Paketi takviminde 3 ay geride kaldı. Bu dönemde birçok düzenleme hayata geçti. Birçoğu için de gözler haziran ayında...

Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak

Enflasyonla mücadele kapsamında Fiyat İstikrarı Komitesi 30 Haziran'a kadar kurulmuş olacak.

Kamuda taşıt alımı temsil harcamalarına katı sınır getirilecek düzenleme de aynı tarihe kadar tamamlanacak.

Kadınlar ve gençlerin istihdam edilmesi durumunda SGK prim desteği verilecek.

Kamu görevlileri 30 Haziran'dan itibaren farklı kurumların yönetim kurullarında en fazla bir görev alabilecek.

Gıda fiyatları takip edilecek

Takvime göre gıda fiyatlarının takip edilmesi amacıyla 30 Eylül'e kadar Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak.

850 bin esnafa vergi muafiyeti tanıyan kanunla ilgili çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Merkez Bankası da dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını yıl sonuna kadar tamamlayacak.

Tüm eylemler 2023'e kadar tamamlanacak

Her 3 ayda bir reform takip toplantıları düzenlenecek. Programın uygulama başarısı değerlendirilecek. Pakette yer alan tüm eylemler 2023 yılı Mart ayına kadar tamamlanacak.