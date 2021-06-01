İhaleye ilişkin ilan Resmi Gazetede yayımlandı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce, Oruç Reis Araştırma Gemisi için koruma gemisi, hizmet alımı "açık ihale" usulüyle ihale edilecek.

Hizmet alımı ihalesi, 16 Haziran'da yapılacak. Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 20 fiyat avantajı uygulanacak.

Oruç Reis gemisi şu an Antalya Körfezi'nde sismik araştırma yapıyor.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos 2020'de Akdeniz’de Demre-1 lokasyonunda sismik arama ve araştırma faaliyetlerine başlamıştı.

Kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları yapabiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Oruç Reis, tüm dünyadaki internet kullanıcıları tarafından en çok aranan gemi listesinde de ilk sırada yer almıştı.