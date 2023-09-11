Üniversitelere 341 milyar lira ödenek ayrıldı

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'dan (OVP) AA muhabirinin derlediği verilere göre, ülkedeki üniversiteler için 340 milyar 980 milyon 891 bin lira ödenek ayrıldı.

İstanbul Üniversitesi, 2024 yılı için öngörülen 10 milyar 637 milyon 379 bin liralık bütçe ödeneğiyle, TBMM (9 milyar 34 milyon lira), Avrupa Birliği Başkanlığı (4 milyar 646 milyon lira), Yargıtay (2 milyar 910 milyar lira), Sayıştay (2 milyar 331 milyon lira) ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (1 milyar 900 milyon lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İkinci sırada Ankara Üniversitesi var

Ankara Üniversitesi, 10 milyar 603 milyon 802 bin liralık bütçe ödeneğiyle İstanbul Üniversitesinin ardından ikici sırada yer aldı. Bunu 10 milyar 128 milyon 580 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 8 milyar 734 milyon 206 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 8 milyar 415 milyon 580 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 386 milyon 156 bin lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı en düşük diğer üniversiteler ise 390 milyon 176 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 406 milyon 163 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi şeklinde sıralandı.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu için 84 milyon 675 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için ise 40 milyon 686 bin lira ödenek öngörüldü.