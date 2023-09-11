Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.09.2023 11:08

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Cari işlemler hesabı, temmuzda 5 milyar 466 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 717 milyon dolarlık fazla oluştu.

Ödemeler dengesi verileri açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 10 milyar 477 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 999 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kaleminde sırasıyla, 903 milyon dolar ve 85 milyon dolar net çıkış kaydetti.

ETİKETLER
Merkez Bankası Altın
Sıradaki Haber
Otomotiv üretimi 8 ayda yüzde 13 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:38
Dünyadaki çatışmalar Türk koruma çözümlerine talebi artırdı
11:36
Sınırlardan geçmeye çılaşan 10'u terörist 12 kişi yakalandı
11:30
Emtia piyasası, geçen hafta negatif seyretti
11:24
Otomotiv sektöründe spekülasyonlara karşı etkin mücadele yürütüldü
11:29
Bakan Tunç: Mehmetçiğe dil uzatmak kimsenin haddine değil
11:12
Bakan Fidan: Hain FETÖ örgütüne karşı hep beraber uyanık olmalıyız
California’nın San Francisco körfezindeki Alviso Tuz Göletleri
California’nın San Francisco körfezindeki Alviso Tuz Göletleri
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu ATAK ile uçtu
Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu ATAK ile uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ