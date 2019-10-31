- 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışı taahhüt eden işletmeler, istihdam kredisinden yararlanabilecek.

- İşletmelere 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıl vadeli kredi sağlanacak

- İlave istihdam başına kredi tutarı imalat sanayide tekstil ve konfeksiyon için 100 bin TL, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin TL olacak.

- Hizmet sektöründe ilave istihdam başına kredi tutarı 5 bin-100 bin TL arasında değişecek.

- Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.

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