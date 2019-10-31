Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Enflasyonda ekim ayı itibarıyla yüzde 8'leri göreceğiz inşallah.

- Yeni ekonomi programı ile birlikte enflasyonda yüzde 5'in altına ineceğiz.

- Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor.

- İnşallah 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız.

- Tüm tehdit ve yaptırımlara rağmen hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.

- Güven endeksleri artış göstermeye devam ediyor.

- Faiz indirimi piyasaları olumlu etkiledi.

- 3 kamu bankamız istihdama katkı için uygun koşullarda işletme kredisi kullandıracak. 1 Kasım itibarıyla 3 kamu bankası faiz indirimi uygulayacak.

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