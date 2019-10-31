Bakan Albayrak: Enflasyonda ekim ayı itibarıyla yüzde 8'leri göreceğiz31 Ekim 2019 Perşembe 11:14 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 11:28
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda ekim ayı itibarıyla yüzde 8'leri göreceğiz inşallah." dedi.
Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- Enflasyonda ekim ayı itibarıyla yüzde 8'leri göreceğiz inşallah.
- Yeni ekonomi programı ile birlikte enflasyonda yüzde 5'in altına ineceğiz.
- Faizler yüzde 24'lerden yüzde 14'lere geldi. Birileri ne diyordu, 'Faizleri düşüremezler, faizleri düşürürlerse kur fırlayacak, enflasyon patlayacak.' Ne oldu? Hem faiz düştü hem kur patlamadı, enflasyon düşmeye devam ediyor.
- İnşallah 2019'u büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatacağız.
- Tüm tehdit ve yaptırımlara rağmen hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.
- Güven endeksleri artış göstermeye devam ediyor.
- Faiz indirimi piyasaları olumlu etkiledi.
- 3 kamu bankamız istihdama katkı için uygun koşullarda işletme kredisi kullandıracak. 1 Kasım itibarıyla 3 kamu bankası faiz indirimi uygulayacak.
Ayrıntılar geliyor...