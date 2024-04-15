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Ekonomi
AA 15.04.2024 11:11

Türksat desteğiyle 'Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri' düzenlenecek

Türksat AŞ, Ankara'da gerçekleştirilecek Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'ne (ICDDA) iletişim desteği verecek.

Türksat desteğiyle 'Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri' düzenlenecek

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası etkinlik, 17-19 Nisan'da Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenecek.

ICDDA, Türksat AŞ'nin iletişim sponsorluğunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma ile Ticaret bakanlıklarının desteğiyle, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği organizasyonunda gerçekleştirilecek.

Etkinlik, üreticiler ve satın almacıların tedarik zinciri odaklı işbirliği yapması ve iş fırsatı yakalaması açısından önem taşıyor.

Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'ne çok sayıda ülkenin Türkiye'deki büyükelçileri, askeri ve ticari ataşeleri, kamu görevlileri, son kullanıcılar ile firma temsilcileri katılacak.

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Türksat Savunma Sanayii Havacılık
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