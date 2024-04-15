Jeopolitik riskler emtia piyasasını hareketlendirdi

Emtia piyasasında, geçen hafta sert yükselişler görüldü.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik tahminleri kuvvetlendirmesine karşın jeopolitik riskler, yaptırımlar ve üretime ilişkin endişeler emtia piyasasındaki yükselişlerde etkili oldu.

ABD'de, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0,6, gümüş yüzde 1,7, platin yüzde 4,8, paladyum yüzde 4,5 değer kazandı.

Altının ons fiyatı, 2 bin 431,5 dolarla tarihi zirveyi, gümüşün ons fiyatı da 29,79 dolarla Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Orta Doğu'daki gerilimden kaynaklanan jeopolitik risklerden dolayı değerli metallerde yükselişler görüldü.

Bakırın libresi 4,45 dolarla Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 1,4, alüminyumda yüzde 1, kurşunda yüzde 3,5, çinkoda yüzde 6,5, nikelde yüzde 0,5 arttı.

Bakırın libresi, 4,45 dolarla Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bakır, arz endişeleri ve talebin artacağına ilişkin beklentilerle yükseldi. Yatırımcılar, üretim arttıkça tüketimin daha güçlü olacağına inanıyor. Güç kablolarında, rüzgar türbinlerinde, elektrikli araçlarda ve güneş panellerinde kullanılan bakır, enerji dönüşümünde önemli bir malzeme konumunda bulunuyor.

ABD ile İngiltere'nin, Rusya tarafından yeni üretilen alüminyum, bakır ve nikelin ABD'ye ithalatı ile metal borsalarında işlem görmesini yasaklaması da baz metal fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu.

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 0,7 azalış kaydetti.

Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişelerine karşın ABD'de stoklarda beklenenin üzerinde artış olduğunu gösteren verilerle Brent petrolün varil fiyatında düşüşler görüldü.

ABD'de doğal gaz arzının fazla olacağı endişeleri de fiyatların düşmesine neden oldu.

Kakao, rekor tazelemeye devam ediyor

Chicago Ticaret Borsasında geçen hafta kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 0,5, mısırda yüzde 2,8, pirinçte yüzde 6,6 artarken, soya fasulyesinde yatay bir seyir izlendi.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 2, şekerde yüzde 8,4 azalış kaydederken, kahvede yüzde 4,5 arttı. 10 bin 511 dolarla rekor tazeleyen kakaonun ton başına fiyatı yüzde 12,5 artış gösterdi.

Kahvenin libresi, 2,2975 dolarla Eylül 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin artmasıyla buğday, mısır ve pirinç fiyatlarında yükselişler görüldü.

Hava koşullarından dolayı Brezilya ve Vietnam'da kahve üretiminin aksaması fiyatların yükselmesine neden oldu.

Hindistan'da şeker fabrikalarının etanol üretmek için daha fazla şeker kullanmasına izin verebileceğine yönelik haberlerle şeker fiyatları geriledi. Analistler, bu durumun hükümetin şeker ihracatına yönelik kısıtlamaları yakın zamanda hafifletmeyeceği anlamına gelebileceğini kaydetti.

Küresel kakao arzının daralmasıyla ilgili endişelerle fiyatlarda artış devam ediyor. Sınırlı tedarik nedeniyle küresel kakao öğütücüleri, Batı Afrika kakao tedarikçilerinin kontratlarında temerrüde düşebileceğine dair artan endişeler nedeniyle tedarikçilerine nakit ödeme yapıyor.